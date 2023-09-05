مستشار الصحة: الزيادة السكانية قضية الجميع وليست وزارة واحدة

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/ 2030 سيكون خارطة الطريق للدولة المصرية فى مواجهة وحل قضية الزيادة السكانية.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس السيسى دائمًا ما يتحدث عن خطورة الزيادة السكانية، وفى هذا الملف تحققت إنجازات منذ عام 2014 حتى هذه اللحظة ولكن لم نصل لطموح الرئيس السيسى.

تابع حسن: "الزيادة السكانية قضية الجميع وليست وزارة واحدة، وهى قضية شعب ووطن ومصير، مشيرا إلى أنه كلما توفرت المخصصات المالية لهذا الملف كلما تم تقديم خدمات تنظيم أسرة بخدمة جيدة، وحصول السيدات على أفضل خدمة.