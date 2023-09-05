ما لا تعرفه عن جاويدان هانم زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني

جاويدان هانم زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني اسمها الحقيقي ماي توروك هون زندرو ، ولدت في 15 يونيو عام 1877م في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الامريكية وهي كونتيسة نمساوية من أصل مجري.

تزوجت من الخديوي عباس حلمي الثاني في 1 مارس 1910م لتصبح الزوجة الثانية له وغيرت اسمها بعد الزواج إلى جاويدان هانم افندي ،ولم يدم زواجهما طويلاً حيث تم الطلاق في عام 1913 و لم ينجبا أطفال.

عملت بعد الطلاق موظفة بدار القنصلية البريطانية بباريس ويقال انها عملت فترة في التمثيل ..

تفرغت بعد الطلاق لكتابة مذكراتها باللغة الألمانية والتي ترجمت فيما بعد إلى اللغة العربية وتناولت المذكرات فترة إقامتها في مصر ،والحياة داخل القصور المصرية وعادات أفراد الطبقة العليا واحتفالاتهم، ورسمت جاويدان صورة إيجابيه إنسانيه عن الخديوي عباس حلمي الثاني.

كما أنها حكت بعض المواقف الطريفة عن إضطرارها إلى التنكر في زي رجل لمصاحبه زوجها في الزيارات الرسمية حيث أن التقاليد وقتها كانت تمنع ظهور زوجه الحاكم في مثل تلك المناسبات ،كما أنها وصفت تفاصيل حياة الحريم في الحرملك منتقده بشدة العزل الذي كانت النساء الشرقيات يعيشونه في عصرها كما هاجمت حجاب المرأة في ذلك العصر.

توفيت جاويدان هانم في 5 أغسطس سنة 1968 بالنمسا ودفنت هناك.