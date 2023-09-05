إحالة المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة للجنايات للمحاكمة بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بإحالة المتهمين بالشتاجر وحيازة أسلحة بيضاء للمحاكم الجنائية للمحاكمة بسبب خلافات نشبت بينهما علي أولوية المرور.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع الفيديو، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة"، طرف ثان 3 أشخاص "بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .