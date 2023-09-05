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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة للجنايات للمحاكمة بالزيتون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بإحالة المتهمين بالشتاجر وحيازة أسلحة بيضاء للمحاكم الجنائية للمحاكمة بسبب خلافات نشبت بينهما علي أولوية المرور.
كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع الفيديو، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة"، طرف ثان 3 أشخاص "بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

3 أشخاص اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية أولوية المرور
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