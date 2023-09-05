"مصر أكتوبر": الزيادة السكانية مشكلة تلتهم التنمية وعلينا التصدي لها بحلول جذرية

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على أهمية مواجهة القضية السكانية، ودائما مايكشف حجم وتأثيرات هذه القضية السلبية على الدولة المصرية، مؤكدة أن الزيادة السكانية مشكلة تلتهم التنمية والاقتصاد المصري وعلينا التصدي لها بحلول جذرية.

وشددت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، على ضرورة أن تكون الزيادة السكانية مناسبة لخطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبء ومعوق لثمار التنمية، لافتة إلي أن مواجهة الزيادة السكانية شهدت طرح الكثير من الرؤى على مدار السنوات الماضية، ولكن هناك حاجة لوضع أفكار قابلة للتنفيذ وحلول مبتكرة تسهم في الحد منها والتنظيم الصحيح للأسرة.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن المؤتمر العالمى للسكان الذي تستضيفه مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توافق عالمى بشأن مواجهة قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تؤثر على معدلات التنمية فى الكثير من دول العالم وليست فى مصر فقط.

