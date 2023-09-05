مرشح وحيد على منصب رئيس الزمالك في ثاني أيام تلقي الطلبات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثاني بتقدم مرشح واحد فقط.

وتقدم اليوم الثلاثاء عضو الجمعية العمومية ماجد فاروق الحنبلي بأوراق ترشحه للانتخابات على منصب الرئيس.

وفتح في العاشرة صباح أمس الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية بالزمالك بنود كثيرة أبرزها، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى 2023-2024، والنظر فى تقرير مراقب الحسابات.، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد فى لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها.

ويبدأ التسجيل فى الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.