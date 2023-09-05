اتحاد التأمين المصري والرقابة المالية يجتمعان مع وفد سوق التأمين السوداني

عقد الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم لقاءاً مع عدد من قيادات سوق التأمين السوداني، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ولفيف من قيادات ورواد صناعة التأمين بمصر.

اتحاد التأمين ووفد السودان

وأوضح الأتحاد أن هذا اللقاء جاء لحرص الاتحاد المصري للتأمين على تنمية العلاقات مع الأسواق العربية والإفريقية.

دعم العلاقات والتعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني.

وعقد اللقاء في احد فنادق القاهرة في جو ودي لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون الراسخة مع السوق السوداني، ورحب علاء الزهيري بالحضور مؤكداً على وجودهم ببلدهم الثاني مصر، ومشدداً على أن الاتحاد المصري للتأمين لن يدخر جهداً في سبيل دعم العلاقات والتعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني.

نائب رئيس الرقابة المالية ورئيس اتحاد التأمين

وفي ذات السياق عرض رئيس الإتحاد المصري للتأمين على القيادات السودانية أن يقوموا باستخدام مقر الاتحاد وكافة المقومات الموجودة به لإتمام اعمالهم وذلك لحين عودتهم الي مقار عملهم بدولة السودان الشقيقة.

كما تحدث معاوية أبشر ممثلاً للسوق السوداني مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات ووجه الشكر للاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين المصري.