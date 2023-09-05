بدء أعمال الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني بالجامعة العربية

بدأت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي- الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، حيث يرأس الجانب العربي سامح شكري وزير الخارجية ؛ والياباني وزير خارجية اليابان يوشيماسا هياشي؛وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وتناقش الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي- الياباني القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة التقدم المحرز فى مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار منتدى التعاون الاقتصادي العربي- الياباني الذي انطلق عام 2009.

وعقدت الجولة الثانية من الحوار السياسي العربي- الياباني عام 2021 (عن بُعد) وعقدت الجولة الأولى عام 2017 بالقاهرة ؛فيما انطلق المنتدي الاقتصادي العربي- الياباني عام 2009.

ويأتي هذا الحوار السياسي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اليابانية عام 2013 في إطار المشاورات السياسية بين الجانبين على مختلف المستويات، ويتناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، وبهدف إلى استكشاف فرص تعميق وتنويع التعاون السياسي في المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وجاءت هذه المذكرة إدراكا من الجانبين العربي والياباني لضرورة وفائدة تقوية علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مختلف المجالات؛ وإدراكا منهما للدور الهام الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الجانبين.