طرح الكتب الخارجية بمعرض "أهلًا مدارس" بتخفيضات 15%

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد معرض "أهلا مدارس"، ومن المقرر أن يكون من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر.

يأتي ذلك بمشاركة 170 عارضًا متنوعًا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

كما أكد أن معارض "أهلًا مدارس" هذا العام سوف تكون بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة.

وتصل في بعض المحافظات إلى 5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وقال المصيلحي، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك بكل معرض بالسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 %.

ذلك بالإضافة لمشاركة السلاسل التجارية بالمعرض لتوفير احتياجات مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

ومن جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي أن الهدف من المعرض هو توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية.

وشدد على أهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

كما أكد المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع أن هناك 105 من المكتبات التي تشارك في معارض أهلا مدارس.

بالإضافة إلى 130 معرض فرعي بالإضافة إلى 42 شادرا.

وأكد أن عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة الي 30 جناحا للأدوات المدرسية، و 20 جناحا لشنط المدارس، و30 جناحا للملابس و 30 جناحا للأحذية، بالاضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

وفي ذات السياق أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن التخفيضات تصل ل 25 %.

وقال: إن الشركة ستشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي كما أوضح أن السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

كما أضاف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يتم عرض الكتب الخارجية بمعرض "اهلا مدارس" بتخفيضات تصل الي 15٪؜.

كما أعلن الدكتورعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أن بالمحافظات الحدودية وبالقرى والنجوع سيقام عددا كبيرا من المعارض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأدوات المدرسية.

وسوف يتم إنشاء 15 معرضا بإقليم القاهرة الكبرى لمدة لا تقل عن شهر.