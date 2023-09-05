مياه الإسكندرية تعقد ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية المياه

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، علي حرص الشركة على المشاركة في ورش العمل التنظيمة، تعزيزًا لإستراتجية التنبؤ بالمخاطر التي تتعلق بمأمونية المياه، ودفعة قوية لمنظومة جودة المياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من التشغيل الأمثل لمحطات المياه.

جاء ذلك علي هامش ورشة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لعمل آليات تنفيذ خطط مأمونية المياه، وذلك فى إطار الحرص على استدامة مأمونية تداول مياه الشرب ضمن الاستراتيجية الخاصة التى تنفقها الدولة المصرية فى إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة، وممثلى الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، وفرق عمل وزارة الصحة، والإدارات المعنية بالمياه بالمحافظة، والأحياء، وجهاز شئون البيئة، ووزارة الموارد المائية والرى، وفرق العمل الداخلية المختلفة من كافة القطاعات المعنية.

وأضاف جابر علي الشركة القابضة تحرص على الارتقاء بمستوى جودة المياه بجميع المصادر المغذية للمحطات بالشركات التابعة وضرورة تفعيل الإجراءات التصحيحية الخاصة بنظم الإمداد وتأثيرها كعنصر مباشر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وإستعرض الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه الجزء الخاص بمصدر المياه المغذى لمحطة مياه المنشية ( 1 ) ودور قطاع المعامل المتمثل فى المعمل المركزى ومعمل محطة المنشية ( 1 ) فى عمليات المسح البيئى، بالإضافة الى دور القطاعات المختلفة بالشركة في المشاركة من خلال فريق العمل في أعمال الرفع المساحى والتطهير الدورى للمصدر وكذلك الدور الهام للجهات الخارجية من خلال الرد على المخاطبات المختلفة الخاصة بمصدر المياه وإمدادنا بالبيانات المطلوبة لتوصيفه توصيفا كاملا، وأنه قد تم إعتماد الخطة من اللجنه العليا للمياه في 16 مايو 2023، وتم الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات التصحيحيه بنسبة 63% وجاري الإنتهاء من باقي الإجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن.

وعلى هامش الورشة تم تسليم المهندس أحمد جابر، شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه المنشية ( 1 ).