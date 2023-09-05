زينيت الروسي يصل القاهرة لخوض مباراة أمام الاتحاد السكندري ودياً

وصل منذ قليل، فريق زينيت الروسي للقاهرة لمواجهة فريق الشباب لفريق الاتحاد السكندري ، لخوض مباراة ودية، يوم الجمعة ، ضمن اتفاقية البروتوكول بين الناديين.

وكان قد وقع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة، محمد مصيلحي ،برتوكول تعاون مشترك مع نادى زينيت الروسى يتضمن كافة أوجه التعاون بين الناديين الكبيرين، ويُعد نادى زينيت الروسى أحد أكبر الأندية الروسية وتأسس عام 1925 وسبق له التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وستكون أولى خطوات تفعيل هذا البروتوكول إقامة مباراة و دية بين فريق الشباب بالناديين يوم الجمعة 8 سبتمبر القادم بملعب نادى الاتحاد السكندرى بسموحة ( بدون جمهور ) بالتنسيق

مع الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم و رئيس فرع الإسكندرية، حيث يتزامن موعد هذه المباراة الودية مع أحتفالات فرع الإسكندرية لكرة القدم بمئويته .