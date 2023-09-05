واشنطن بوست: منتجو السيارات الأمريكيين يتخوفون نتائج الإضرابات المقررة في منتصف سبتمبر الجاري

تتحسب الأوساط الصناعية الأمريكية من تداعيات الدعوة للإضراب العام لعمال إنتاج السيارات والتى اطلقتها الرابطة الأمريكية فى الخامس والعشرين من شهر اغسطس الماضى ليبدأ تنفيذه على مراحل متدرجة اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر الجارى وذلك فى حالة فشل مفاوضات النقابات العمالية على وضع شروط لتحسين الرواتب.

وقالت صحيفة ال واشنطن بوست الامريكية ان اضرابات عمال انتاج السيارات اذا وقعت هذا العام فسيوف يكون هو العام الاشد وطأة على منتجى السيارات الامريكيين من زاوية الاشتباك مع قوتهم العاملة منذ اضراباتهم الشهيرة عامى 1990 و2017 ونقلت عن اوساط عمالية تأكيدها على ان واحد من كل خمسة عمال فى مصانع انتاج السيارات الامريكية لا يشعر بالرضاء الكامل عن حاله الوظيفى، وفى العام 2022 بدأت حالة من التململ فى نسبة لا تقل عن 10 فى المائة من مجموع العاملين فى هذا القطاع منذ ذوى الياقات الزرقاء سرعان ما تصاعد فى العام 2023.

و ابدى 150 الفا من اعضاء الرابطة الوطنية لعمال انتاج السيارات فى الولايات المتحدة موافقتهم على البدء فى الاضراب حالى فشل ممثليهم فى التفاوض حول شروط تشغيل افضل وتحسين الاجور واضعين مهلة حتى الرابع عشر من الشهر الجارى للتفاوض لتبدأ بعدها عمليات الاضراب اعتبارا من 15 سبتمبر الجارى.