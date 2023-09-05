النفط يرتفع مدفوعا بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج من السعودية وروسيا.. وبرنت فوق 90 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة باستمرار تشديد المعروض من جانب السعودية وروسيا بقرارهما تمديد خفض الإنتاج، فضلا عن ارتفع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير المتوقع في أغسطس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 1.5 دولار أو 1.7% إلى 90.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.83 دولار أو 2.15% إلى 87.38 دولار للبرميل.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وقال نوفاك، في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع الشركاء في تحالف أوبك+ على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

وارتفع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير متوقع في أغسطس وزاد التفاؤل بانتعاش الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب الإجراءات التي اتخذتها البلاد لدعم تعافي الاقتصاد بعد الجائحة.