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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد النبوي: عرض فيلم "أهل الكهف" في صيف 2024

بوستر أهل الكهف
بوستر أهل الكهف
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أعلن الفنان خالد النبوي منذ قليل أن فيلمه الجديد “اهل الكهف” من المقرر طرحه بدور العرض  في موسم صيف 2024 . 

ونشر النبوي بوستر الفيلم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم، فيلم أهل الكهف صيف ٢٠٢٤ في دور العرض ..”.

يشار إلى أن فيلم “اهل الكهف” بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وتأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

 

 

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