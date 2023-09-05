سكرتير مساعد البحيرة يعقد اجتماعًا لمراجعة وتدقيق بيانات أراضي الإصلاح الزراعي

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضى.

جاء الاجتماع بحضور كل من مديري إدارة الشئون المالية، والشئون القانونية بالمحافظة والرقابة والمتابعة وممثل عن إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة ومديرى عام الشئون المالية بمديرية الإصلاح الزراعى وإدارة الملكية الحيازية ومنطقة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى ومهندسين من إدارات التخطيط العمراني وحماية أملاك الدولة، وفى ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة وما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن.

تم خلال الإجتماع إستعراض محضر الاجتماع السابق وماورد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن (الدلنجات - ايتاى البارود - أبو حمص - المحمودية - ادكو - دمنهور - الرحمانية) بشأن استغلال قطع الأراضى التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقاً للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعى وقد تبين أن جميع المواقع التى تمت معاينتها بمعرفة اللجنة المشكلة بنطاق تلك الوحدات المحلية مستغلة جميعها ومقام عليها مشروعات ذات نفع عام لا تهدف إلى اى ارباح حيث أنها مستغلة للمنفعة العامة.