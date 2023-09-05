الإعدام لمزارع قتل جاره عاتبه لقيامه باقتلاع أشجار في البحيرة

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مزارع قام بقتل جاره انتقاما منه لمعاتبته بسرقة عدد من أشجار المانجو، قام بزراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية بمركز بدر بالبحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين احمد محمد حلوسه رئيساً وطاهر نبيل النحاس رئيسا وأحمد عادل شاهين رئيسا وأمانة سر محمد صالح السيد.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 21/10/2022 بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة حيث قام المتهم محمد عبد الغنى عبد السلام حشيش مزارع ومقيم عزبة الشهادة بقرية أبو الخاوى مركز كوم حماده بقتل جاره المدعو على مبروك عبد الفتاح السيد سابق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم واعد لذلك السلاح النارى وإفتعل مشاجرة عمدا قام خلالها بقتل المجنى عليه وإزهاق روحه.

حيث تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول جثة المجنى عليه إثر إصابتة بطلقات نارية متعددة أودت بحياته.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي أن سبب الواقعة قيام المتهم وأولاده بإقتلاع بعض أشجار المانجو. التى سبق للمجنى عليه زراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية متعمداً بذلك إثارة حفيظة المجنى عليه وذوية عاقدا العزم ومبيتا النية على قتل أحدهم إذا مانشبت مشاجرة وأعد لذلك السلاح المستخدم " مسدس " وحمله بطيات ملابسه متأهبا لحضور المجنى عليه وذوية لبلوغ مقصده ولدى حضورهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم للأشجار المقتلعة نشبت بينهم مشاجرة اشهر المتهم على إثرها السلاح النارى المضبوط من طيات ملابسه وأطلق منه صوب المجنى عليه أعيرة نارية قاصدا إزهاق روحه لإصابة بموضع الجرح النارى الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والذى أودى بحياتة

حيث تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وأحيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسةعلى ذمة التحقيقات واحالة المستشار أحمد محمد وجدى التهامى محامى عام اول جنوب دمنهور لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبتة طبقا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة مع إستمرار حبسه على ذمة القضية وتداولت هيىة المحكمة أوراق القضية خلال جلساتها وأحالت أوراقها الشهر الماضى لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامة والذى أيد قرار المحكمة لتصدر قرارها المتقدم بجلسة اليوم.