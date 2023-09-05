ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. أحمد العوضي يتعاقد على بطولة فيلم "الإسكندراني"

أحمد العوضي وخالد
أحمد العوضي وخالد يوسف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الفنان أحمد العوضي منذ قليل عن التعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «الإسكندراني» مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف. 

ونشر العوضي صورًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بصحبة المخرج خالد يوسف، وعلق عليها قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله، تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي». 

يشار إلى أن اخر آعمال الفنان أحمد العوضي كان مسلسل «ضرب نار» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

الاسكندراني احمد العوضي ضرب نار
ads