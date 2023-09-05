صور.. أحمد العوضي يتعاقد على بطولة فيلم "الإسكندراني"

أعلن الفنان أحمد العوضي منذ قليل عن التعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «الإسكندراني» مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

ونشر العوضي صورًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بصحبة المخرج خالد يوسف، وعلق عليها قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله، تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي».

يشار إلى أن اخر آعمال الفنان أحمد العوضي كان مسلسل «ضرب نار» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.