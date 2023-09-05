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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الإسكندرية تعقد ورشة عمل خطط سلامة نظام إمداد محطة المنشية 1

ورشة عمل بمياة الإسكندرية
ورشة عمل بمياة الإسكندرية
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نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية المياه ،وذلك فى إطار الحرص على استدامة مأمونية تداول مياه الشرب ضمن الاستراتيجية الخاصة التى تنفقها الدولة المصرية فى إطار الحفاظ على البيئة و الصحة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة، وممثلى الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، وفرق عمل وزارة الصحة،  والإدارات المعنية بالمياه بالمحافظة، والأحياء، وجهاز شئون البيئة، ووزارة الموارد المائية والرى، وفرق العمل الداخلية المختلفة من كافة القطاعات المعنية.

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، حرص الشركة القابضة على الارتقاء بمستوى جودة المياه بجميع المصادر المغذية للمحطات بالشركات التابعة وضرورة تفعيل الإجراءات التصحيحية الخاصة بنظم الإمداد وتأثيرها كعنصر مباشر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والبحوث بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف الحالى لجميع نظم إمداد محطات الشركة من حيث الحصول على شهادات سلامة ومأمونية المياه والمستهدف السنوى للعام الحالى والمقبل والإنجازات التى تمت فى الفترة الأخيرة من إعتماد وإعداد (8) خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد المياه المختلفة في فترة تقارب العام ونصف العام لتكون إجمالى كمية المياه المؤمنة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بنسبة  80 % لعدد سكان يصل إلى (6) ملايين نسمة.

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مياه الإسكندرية تعقد ورشة عمل آليات تنفيذ خطط سلامة مأمونية المياه لنظام إمداد محطة المنشية 1 المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية
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