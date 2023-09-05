الونش يواصل التأهيل ويشكر مدير الكرة بالزمالك

وجه محمود حمدي الونش مدافع الزمالك رسالة شكر إلي عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض، حيث كتب اللاعب عبر حسابه بإنستجرام اليوم الثلاثاء، ألف شكر للكابتن عبدالواحد السيد على تعبه خلال فترة إصابتي .

وواصل الونش برنامجه التأهيلي والعلاجي اليوم الثلاثاء وذلك للتعافى من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته لمرتين في فترة زمنية قصيرة وابعدته عن الملاعب في الموسم الماضي بأكمله .

وخاض فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب الكلية الحربية، وذلك استعدادا للموسم الجديد، حيث دخل الفريق في معسكرا مغلقا لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، الخميس المقبل أول ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.