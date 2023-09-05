محافظ كفر الشيخ ينعى اثنين من العاملين بمحطة صرف توفيا أثناء عملهما

نعي، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، عبد الله عبد الفتاح طه غازي 47 عامًا، مقيم بالديبة التابعة لمركز بيلا، وأحمد محمد المعصراوي 36 عام مقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، من العاملين بمنطقة مياه بيلا، واللذان وافتهما المنية منذ قليل أثناء عملهما داخل محطة الصرف الصحي بيلا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف جمال سطور رئيس مركز ومدينة بيلا بالانتقال إلى مستشفى بيلا المركزي لمتابعة إنهاء تصاريح الدفن وإنهاء كافة الإجراءات.

وقدم محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسر الضحايا، داعيا أن يتغمدهما الله برحمته ويلهم أهلهم وزودهما الصبر والسلوان.