ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى اثنين من العاملين بمحطة صرف توفيا أثناء عملهما

داخل محطة صرف بيلا

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعي، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، عبد الله عبد الفتاح طه غازي 47 عامًا، مقيم  بالديبة التابعة لمركز بيلا، وأحمد محمد المعصراوي 36 عام مقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، من العاملين بمنطقة مياه بيلا، واللذان وافتهما المنية منذ قليل  أثناء عملهما  داخل محطة الصرف الصحي بيلا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف جمال سطور رئيس مركز ومدينة بيلا بالانتقال إلى مستشفى بيلا المركزي لمتابعة إنهاء تصاريح الدفن وإنهاء كافة الإجراءات.

وقدم محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسر الضحايا، داعيا أن يتغمدهما الله برحمته ويلهم أهلهم وزودهما الصبر والسلوان.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ مدينة بيلا محطة الصرف الصحي
ads