برلماني: مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة التي ساهمت في الوصول للملايين.

وأشاد "العمدة" في تصريح صحفي له اليوم، باستضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان العالمي، قائلاً: "اعتراف دولي جديد بقدرات مصر وريادتها في تنظيم مؤتمرات تشارك فيها مختلف دول العالم، والخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصري وموجهة لكل دول العالم".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، ويستند إلى نجاحات ضخمة حققتها مصر في القطاع الصحي، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

وأشار إلى نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة.

وتابع نائب الصعيد: "مصر حققت إنجاز تاريخي، فبعدما كانت أعلى دولة في معدلات الإصابة بفيروس سي إلى القضاء عليه، والعالم ينظر لهذة التجربة كنموذج استثنائي".

واختتم النائب محمد نشأت العمدة: "إن المؤتمر العالمي للصحة والسكان، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منه".