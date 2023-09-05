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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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استقبل صباح اليوم الثلاثاء، المستشار  مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بمبني الهيئة بالمهندسين.
تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين بما يحقق الصالح العام في مجال تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستشاري الهيئة في العمل.
حضر اللقاء المستشارين نواب رئيس الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

الأمين العام المساعد إدارة التفتيش المدير التنفيذي
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