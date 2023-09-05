رئيس قضايا الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بمبني الهيئة بالمهندسين.

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين بما يحقق الصالح العام في مجال تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستشاري الهيئة في العمل.

حضر اللقاء المستشارين نواب رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.