ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى بأسوان ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

ختام البرنامج التدريبى
ختام البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت مديرية العمل بأسوان بإشراف فوزى صابر مدير المديرية البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى لشباب أسوان حيث تم تخريج الدفعة الثانية بإجمالى 20متدرب .
جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل. 

وأوضح فوزى صابر بأن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، والذى تم الإعلان عنه فى أواخر يونيو الماضى عبر الرابط الإلكترونى المخصص للتقديم من خلاله لمن إجتاز الإختبار النظرى السابق للتدريب ، وتم البدء فى تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل تدريبية وهى المهارات الذاتية ، والتسويق الإلكترونى ، والفوتوشوب ، لافتاً إلى قيام المتدربين بعرض مشاريع التخرج ومناقشتهم فيها ، ومدى إستفادتهم عملياً وعلمياً ، وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال الفترة التدريبية .

وقدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية للشباب المقبل والباحث عن العمل لتأهيلهم لسوق العمل على الوجه الأكمل .

IMG-20230905-WA0047
IMG-20230905-WA0047
IMG-20230905-WA0046
IMG-20230905-WA0046
IMG-20230905-WA0044
IMG-20230905-WA0044
IMG-20230905-WA0045
IMG-20230905-WA0045
IMG-20230905-WA0043
IMG-20230905-WA0043
IMG-20230905-WA0042
IMG-20230905-WA0042
مديرية العمل بأسوان التسويق الالكتروني مبادرة مهنتك مستقبلك أخبار محافظة أسوان
ads