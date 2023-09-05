ختام البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى بأسوان ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

اختتمت مديرية العمل بأسوان بإشراف فوزى صابر مدير المديرية البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى لشباب أسوان حيث تم تخريج الدفعة الثانية بإجمالى 20متدرب .

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل.

وأوضح فوزى صابر بأن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، والذى تم الإعلان عنه فى أواخر يونيو الماضى عبر الرابط الإلكترونى المخصص للتقديم من خلاله لمن إجتاز الإختبار النظرى السابق للتدريب ، وتم البدء فى تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل تدريبية وهى المهارات الذاتية ، والتسويق الإلكترونى ، والفوتوشوب ، لافتاً إلى قيام المتدربين بعرض مشاريع التخرج ومناقشتهم فيها ، ومدى إستفادتهم عملياً وعلمياً ، وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال الفترة التدريبية .

وقدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية للشباب المقبل والباحث عن العمل لتأهيلهم لسوق العمل على الوجه الأكمل .

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