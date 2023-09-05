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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ وذلك بمشاركة الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي جمعيات ومؤسسات التحالف.

يأتي هذا البروتوكول فى ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون التحالف الوطني وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون والتنسيق يعكس رؤيه الوزارة لتعزيز النمو الشامل للمجتمع المصري؛ وذلك في ظل الايمان بأهمية توفير الفرص والمنصات التى تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وذلك من خلال توفير بيئة تشجيعية لممارسة الرياضة والمشاركة في أنشطة الشباب.

تحدثت الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن أهداف الكيان الوطني الذي يضم ٣٤ جمعية ومؤسسة أهلية خدمية وتنموية للعمل في مجالات متنوعة مثل الخدمات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية في مختلف بقاع الجمهورية

حضر مراسم توقيع البروتوكول محمود فؤاد ممثل عن جمعية الأورمان، محمد رفاعي ممثل عن مؤسسة مصر الخير، محمد عبد الهادي ممثل عن جمعية رسالة، أحمد موسي ممثل عن مؤسسة صناع الحياة، المكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الاهلي ولفيف من قيادات الوزارة.

التحالف الوطني الدكتور أشرف صبحى بروتوكول تعاون نهي طلعت عبد القوي احمد محمدي
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