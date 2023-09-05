الكشف المجاني على 1652 مواطن بالقافلة الطبية بقرية منشأة أم خنان بقويسنا

قامت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بعمل قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة أم خنان بمركز قويسنا.

تم عمل القافلة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على (11) عيادة متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، رمد وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1652) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ (388) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل (120) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (28) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (10) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات ، إرتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية ، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.