الزراعة: فحص مليون و32 ألف طن بطاطس لتصديرها للخارج

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة.

وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بكمية اجمالية بلغت 17957 طن، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والاجنبية.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حتى الآن، حوالي 227 ألفا و 900 طن، باجمالي عدد عينات 11 ألف و 483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بكمية اجمالية 150 ألفا و982 طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت مدير المشروع انه يتم متابعة، أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : استمارات (سحب عينات تقاوي الكسر المحلى الثلاجات)، إستمارات (خروج تقاوي الكسر المحلى للإنبات) إستعداداً لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية (العروة التصدرية) للموسم الجديد 2023-2024.

واضافت انه تم إدخال بيانات (43) ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر اغسطس ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 113 ثلاجة ) ، كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع .

وأشارت بلابل الى انه تم تأسيس (8 بيفوتات) بمساحة (940 فدان) داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات ( مرسي مطروح - الوادي الجديد – اسوان ) ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية ، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية إستعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.

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