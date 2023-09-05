تفاصيل العثور على جثة موظف داخل منزله بالقليوبية

عثر أهالي منطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، على جثة موظف بالمعاش داخل منزله، حيث تبين أن المتوفي مقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وكان يعاني مرضًا مزمنًا، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة بلقس دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "أشرف م ب"، 60 سنة، بالمعاش، ويرتدي كامل ملابسه وتم العثور على جميع متعلقاته، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتبين أن الجثة فى حالة انتفاخ وانتشار رائحة تعفن، على الفور جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبسؤال جيران المتوفى ونجله، أكدوا أن المتوفى كان يقيم بمفرده بالشقة محل سكنه، خاصة بعد أن انفصل عن زوجته، كما أنه كان يعانى من مرض مزمن، ونفوا وجود شبهة جنائية فى وفاته.