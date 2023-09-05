أوكرانيا.. البرلمان يصوت بأغلبية ساحقة لصالح إقالة وزير الدفاع

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية ساحقة لصالح إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وبحسب "نوفوستي"، صوت لصالح إقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع 327 نائبا مقابل 4 أصوات معارضة.

هذا ومن المتنظر أن يصوت البرلمان على ترشيح وزير الدفاع الجديد يوم الأربعاء.

وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال ريزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف.

وفي اليوم التالي، أرسل ريزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، والذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.