ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا.. البرلمان يصوت بأغلبية ساحقة لصالح إقالة وزير الدفاع

أوليكسي ريزنيكوف
أوليكسي ريزنيكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية ساحقة لصالح إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وبحسب "نوفوستي"، صوت لصالح إقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع 327 نائبا مقابل 4 أصوات معارضة.

هذا ومن المتنظر أن يصوت البرلمان على ترشيح وزير الدفاع الجديد يوم الأربعاء.

وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال ريزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف.

وفي اليوم التالي، أرسل ريزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، والذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.

البرلمان الأوكراني إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رستم أوميروف أوكرانيا
ads