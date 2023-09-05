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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: تدريب الأطباء على آليات البحث العلمي بمستشفى قويسنا المركزي

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
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عقدت اليوم مديرية الصحة بالمنوفية، محاضرة تدريبية بعنوان Overview on research methodology، بمستشفى قويسنا المركزي لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمجال البحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

قام بإلقاء المحاضرة الدكتورة دينا محمد عيسى رئيس قسم الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى قويسنا المركزي، وبحضور الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتورة هايدي زكريا رئيس قسم البحث العلمي بإدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.        

شارك بالحضور نخبة من أطباء مستشفى قويسنا المركزي كما قامت مدير إدارة التدريب والمدارس ، بالمرور على وحدة التشخيص عن بعد لمتابعة سير العمل، تنفيذاً لتوجيهات وكيل الوزارة وذلك لحل المشاكل التي تواجههم لإتمام مناظرات الحالات.

الأبحاث الإكلينيكية الاطقم الطبية البحث العلمي الشئون الصحية المنوفية
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