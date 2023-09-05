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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس أمناء مجمع مستشفيات شبين الكوم يناقش آليات رفع كفاءة الخدمات الصحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع مجلس أمناء مجمع مستشفيات شبين الكوم بقاعة الاجتماعات بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم، بحضور كل من الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفي جراحة المخ والاعصاب، الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، والحاج صلاح خطاب رجل الأعمال، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، وصبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري مستشفيات  الحميات والصدر والرمد. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آليات رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات على مستوى المحافظة، كما تمت مناقشة كافة العقبات التي قد تواجه مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين .

الخدمات الصحية الخدمات الطبية جراحة المخ والأعصاب شبين الكوم صحة المنوفية
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