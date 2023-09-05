إسماعيل عبدالله: أقترح أن تكون مصر مقرا لاتحاد المهرجانات المسرحية

رحب الكاتب إسماعيل عبدالله، رئيس الهيئة العربية للمسرح، باقتراح الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بإقامة اتحاد يضم المهرجانات المسرحية، وذلك ضمن الدائرة المستديرة التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان المسرح التجريبي.

وقال إسماعيل عبدالله: أرحب بذلك الاقتراح، وأفضل أن نخطو للأمام، بدلا من الكثير من الأحاديث، لذلك أرشح الدكتور سامح مهران ليكون رئيسا لذلك الاتحاد وكتابة اللوائح الخاصة به، لنناقشها في اجتماع قادم، ونصدر به بيانا، بعد الاتفاق على نصوص، وتكون مصر مقرا لذلك الاتحاد.