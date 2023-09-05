ضبط 16 مليون جنيه بحوزة شخصين في القاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كل صور وأشكال الجريمة الاقتصادية حفاظاً على الاقتصاد الوطنى، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفية وبالمخالفة للقانون.

أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه) حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفية.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.