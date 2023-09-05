صحة الدقهلية: 13 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بمستشفيات الحميات خلال أغسطس

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الطب العلاجى برئاسة الدكتورة هبة الشريف لاسيما فيما يتعلق بنشاط إدارة الحميات خلال أغسطس الماضي فى رفع كفاءة مستشفيات الحميات بنطاق المحافظة حيث بلغ عدد الحالات التى استقبلتها نحو 3503 مرضى .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة لـ 13122 مريضاً بالعيادات الخارجية إلى جانب 445 مريضا بالاقسام الداخليه بمستشفيات وأقسام الحميات علاوة على اجراء 27 جلسة غسيل كلوى لمرضى HIV.

من جانبها صرحت الدكتورة سلوى مجاهد مدير إدارة الحميات أن إنجازات الإدارة تضمنت الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى حميات المنصورة وتركيب المصعد بالمستشفى كذلك تحديث منظومة الحريق وتزويد قسم حميات ميت غمر بجهاز أشعة ثابت بقوة 500 مللي.

وأوضحت أنه جار توسعة وتطوير وحدة الكلى الخاصة بمرضى مرض نقص المناعة المكتسب (HIV ) وكذلك لمرضى التهاب الكبدي الفيروسي ب بالإضافة إلى وضع برنامج وظيفي لانشاء مبنى مستشفى حميات دكرنس الجديد وتفعيل خدمات عيادات الجلدية و النفسية والعصبية والعلاج الطبيعي بمستشفى حميات المنصورة .

ولفتت مجاهد أنه على صعيد رفع كفاءة العالملين فقد تم تنظيم دورات تدريبية لاطباء الحميات بالتعاون مع ادارة الحميات بالوزارة عن احدث البروتوكولات المستخدمة في علاج الامراض المعدية وامراض الحميات .

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