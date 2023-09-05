ورش حكي ومحاضرات عن حقوق الطفل ضمن أنشطة قصور الثقافة ببني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد قصر ثقافة الفشن ورشة حكي بعنوان "شوارعنا عنواننا" حول أهمية المحافظة على نظافة شوارعنا، ألقاها عرفة رجب، وتضمنت الورشة كيفية المحافظة على نظافة الشوارع، ومفهوم النظافة عامة كونها سلوك حضاري، لابد أن يتحلى به الإنسان.

وضمن البرامج المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، قدمت مكتبة طنسا بني مالو عروض مواهب، وأقام بيت ثقافة إهناسيا المدينة ورشة حكي عن حق الطفل من خلالها تحدثت بها سامية زهران عن حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في أسرة متماسكة وحقه فى الحماية من أشكال العنف كافة وحقه في الهوية والتعليم، وفي السياق عقد قصر ثقافة ببا محاضرة عن حقوق الطفل تناولت بها غادة ناصر حقوق الطفل دون التفرقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس، فيما نظمت مكتبة منشأة عاصم الثقافية محاضرة بعنوان دور الدولة في الاهتمام بالأطفال ورعايتها إشراف ميرفت محمود.

واستمرارا لفعاليات ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقد قصر ثقافة بني سويف ورشة أدبية ضمن مبادرة ثقافتنا في إجازتنا عن كتابة القصة القصيرة، قام خلالها الرواد المشاركون بكتابة بعض النماذج الأدبية وتم تصحيح ما بها من ملاحظات وإعادة كتابتها مرة أخرى، وشهد القصر عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، مع عرض عرائس وقفازات إشراف مها سيد.

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