روسيا: لا اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا اتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن رغم المباحثات الأخيرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف بحسب شبكة "روسيا اليوم": "من غير الممكن التوصل إلى أي اتفاقات محددة، لأنه إذا تحدثنا عن صفقة الحبوب، فهذه عملية متعددة الأطراف".

وأضاف "بالنسبة للغرب فقد رفض الالتزام بالشروط والمطالب الروسية، مما يجعل استمرارها غير ممكن.. لذلك، فإن الصفقة تتعلق بأطراف أخرى، وببساطة ليس من الممكن الاتفاق على شيء محدد بخصوصها في سياق الاتصالات الثنائية".

وتابع: "لا خطط للتوصل إلى أي اتفاقات محددة، وكان الهدف الرئيسي أمس تنسيق المواقف حول حزمة واسعة من جوانب العلاقات الروسية التركية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية وقد تحقق هذا الهدف، وجرت مباحثات بناءة ومثمرة للغاية، ولم يكن مقررا إبرام أي اتفاقات".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس خلال اجتماع مع نظيره التركي في أول لقاء شخصي لهما منذ عام، بأن روسيا لن تعود لصفقة الحبوب قبل تنفيذ الغرب الشروط الروسية التي وعد بتنفيذها، وكذب.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتطوير صفقة "البحر الأسود"، لتصدير الحبوب.

كما أعلن بوتين بدء روسيا في غضون أسبوعين توريد الحبوب إلى ست دول إفريقية محتاجة بالمجان.