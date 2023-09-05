رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير إجراءات تقديم طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة

تابع الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير إجراءات التقديم والكشف الطبى لطلاب الثانوية العامة المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

وخلال جولته، وجّه الدكتور كشك رئيس الجامعة بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير إجراءات التقديم، كما وجه بتوفير باص الجامعة لتوصيل الطلاب وأولياء أمورهم من الجامعة للبنك الأهلى لدفع المصروفات الدراسية والعودة لإستكمال إجراءات التقديم.

وتبادل الدكتور كشك، الحوار مع الطلاب وأولياء الأمور والرد على استفساراتهم، مؤكدًا ان دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والابتكار ، مشيرًا ان الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

والجدير بالذكر ان جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى إلى بناء شخصية عصرية للخريج، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وتضم ستة برامج تكنولوجية هى: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة ، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ، وتكنولوجيا التبريد والتكييف.

وسيتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بتقديم طلاب الثانوية الفنية والمعاهد الفنية بعد الانتهاء بعد التنسيق وظهور بطاقات ترشيح الطلاب النهائية الخاصة بالإلتحاق بالجامعة.

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