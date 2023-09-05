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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"حقوق إنسان الشيوخ" تثمن كلمة السيسي في المؤتمر العالمي للسكان

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق
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أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكده أن كلمة سيادته جاءت قوية وتكشف عن مدى خطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات التي تعيق التمية الشاملة.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، بأن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت مدى التزام الدولة وحرص الشديد على توفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين، ووضع الدولة  خطط حقيقية  واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية. 

وأوضحت بأن المؤتمر العالمي للسكان يهدف في الأصل  إلى تبادل الخبرات خاصة في القضايا التي تتعلق بالصحة والسكان بين مصر والعديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، فضلا عن العمل على توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى دول العالم النامية والمتقدمة.

واختتمت حديثها بأن القضية السكانية تأكل الأخضر واليابس من الانجازات التي تحققها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعاني منها مصر على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، منوها إلى ضرورة عمل كافة مؤسسات الدولة على توعية المواطنين وبالأخص في القرى والنجوع بخطورة القضية السكانية.   

النائبة رشا أسحق مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المؤتمر العالمي للسكان
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