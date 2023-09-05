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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار وزير الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية

عمرو حسن
عمرو حسن
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قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، يعقد في الفترة من من يوم 5 لـ8 سبتمبر برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبه أكثر من 270 متحدثا وأكثر من 65 جلسة حوارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوم 5 سبتمبر 1994 عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان أكبر مؤتمر دولي نُظم للسكان وقتها، وبعد 29 سنة في 5 سبتمبر تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الإدارية لانعقاد هذا المؤتمر، ورغم مرور 29 سنة تظل مصر أكثر شبابا وقوة وحيوية.

وتابع: "المؤتمر به عدد كبير جدا من المتحدثين والمشاركين الأجانب، والعاصمة الإدارية تتابع فعاليات هذا المؤتمر، وأنظار العالم كله اليوم تتجه للعاصمة الإدارية ويتابعون هذا المؤتمر، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030 والتي ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية في مواجهة وحل قضية الزيادة السكانية.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث عن أن الزيادة السكانية تأكل كل ثمار التنمية، ومع افتتاح كل مشروع يتحدث الرئيس عن هذا الأمر، فلابد أن ينخفض معدل النمو السكاني عن الموجود، وفي الفترة من 2014 إلى الآن تتحقق إنجازات ولكن لم نصل إلى طموح الرئيس في هذا الملف إلى الآن.

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