بالفيديو.. المرور: كثافات متوسطة في رمسيس وتقاطع صلاح سالم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات نسبية.

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وعند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى الفنجري، توجد كثافات نسبية أيضا، ويتكرر الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

ويشهد كورنيش النيل للقادم من المظلات كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى منطقة وسط البلد، وبالنسبة إلى المتجه للمؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر.

ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية.