الجارديان: لا توجد إشارة تلوح في الأفق لعودة روسيا لاتفاق تصدير الحبوب

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه لا توجد حتى الآن أية إشارة تلوح في الأفق بشأن عودة روسيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بالتخلي عن تعهداته المنصوص عليها في الاتفاق.

وأوضح كاتب المقال باتريك وينتور محرر الشئون الدبلوماسية بالجارديان، أن الرئيس بوتين أعلن في تصريحات صحفية بعد محادثاته أمس الإثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية أن الدول الغربية لم تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق بشأن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده مستعدة تماما لإحياء الاتفاق فور التزام الدول الغربية بتلبية مطالب موسكو المنصوص عليها في الاتفاقية.

وينوه المقال أن الرئيس بوتين أوضح أن بلاده على استعداد للعودة مرة أخرى للاتفاق في حالة قيام الدول الغربية بالتوقيع على مذكرة تنص على تسهيل عملية تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية ورفع العقوبات عن صادرات روسيا من المحاصيل الزراعية.

ويوضح المقال الموقف الغربي في هذا الصدد حيث يشير إلى تصريحات غربية تؤكد أن الدول الغربية قامت بالفعل بإصدار بيان يوضح الإعفاءات الواسعة من العقوبات الغربية ضد روسيا والتي شملت الصادرات الغذائية والأسمدة.

ويشير المقال كذلك إلى ما ذكرته الدول الغربية من أن روسيا تمكنت من تصدير ما يقرب من 56 مليون طن من الحبوب في إطار اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، محققة أرباحا بلغت قيمتها حوالي 41 مليار دولار، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو أن الكثير من العراقيل والعوائق اللوجستية بسبب العقوبات الغربية تحول دون تحصيل المدفوعات من الدول المستوردة للصادرات الروسية.

وسلط المقال الضوء على تصريحات بوتين التي أكد فيها أن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب منذ حوالي شهرين لم يؤثر على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، مؤكدا أنه على العكس من ذلك انخفضت أسعار السلع الغذائية ولا يوجد أي دليل على وجود نقص في واردات الغذاء في أسواق الحبوب العالمية.

ويشير الكاتب إلى أن الموقف الروسي قد يوحي بأن روسيا قد استفادت من انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في الوقت الذي تقوم فيها القوات الروسية بقصف مخازن الحبوب الأوكرانية التي كانت تقوم من خلالها بتصدير منتجاتها من الحبوب للعديد من دول العالم.

ويلفت الكاتب في هذا السياق إلى أن الطائرات الروسية دأبت على استهداف مخازن الحبوب الأوكرانية منذ انسحاب موسكو من الاتفاقية، مستشهدا بالهجوم الروسي الأخير على مخازن للحبوب الأوكرانية في منطقة أوديسا والذي أدى إلى تدمير ما يقرب من 220،000 طن من الحبوب، طبقا لما ذكرته مصادر أوكرانية.