الاتحاد الأوروبي: ارتفاع طلبات اللجوء بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2023

اعلنت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ارتفاع نسبة طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الوكالة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء إنه تم التقدم بنحو 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين شهري يناير ويونيو الماضيين.. موضحة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية العام الجاري بحسب الميول الحالية".

يذكر أنه في عامي 2015 و2016، خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا الناجم على وجه الخصوص عن الصراع في سوريا، بلغ عدد طلبات اللجوء 1.3 مليون عام 2015 و1.2 مليون عام 2016، وفي عام 2022، بلغ عدد تلك الطلبات 994 ألفًا و945.