بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في درجات الحرارة بشكل ملحوظ والخميس والجمعة ذروة الارتفاع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في استقرار الأحوال الجوية في معظم أنحاء الجمهورية والتحسن الملحوظ خلال فترات النهار والليل، وتحديدا في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، ومن المتوقع أن نبدأ غدا ارتفاعا في درجات الحرارة يكون ملحوظا بشكل أكبر في يوم الخميس ويوم الجمعة اللذين سيمثلان ذروة الارتفاع في قيم الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية في الظل وسنشعر أنها 40 درجة مئوية بسبب شدة الإشعاع الشمسي ووجود نسب رطوبة في الجو، موضحًا: "في فترات النهار، سنشهد ارتفاعا طفيفا في قيم الحرارة عن أمس بنحو درجة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية مع وجود نسب رطوبة في الجو خلال فترة النهار سنشعر أنها 37 أو 38 درجة مئوية، لكن مازلنا في الاجواء الحارة الرطبة نهارا".

وتابعت، أن الإحساس بوجود نسب رطوبة مستمرة معنا حتى الأيام المقبلة حتى غد الأربعاء، حيث سنبدأ من غد التأثر بكتل هوائية صحراوية تكون منخفضة في نسب الرطوبة، ولكن سنشعر بارتفاع درجات الحرارة.