الوادي الجديد تحصد 3 ذهبية و2 فضية في بطولة الجمهورية لبراعم الكيك بوكسنج

حقق أبطال نادي تعمير الصحاري بمحافظة الوادي الجديد، إنجازًا جديدًا في بطولة الكيك بوكسينج على مستوى الجمهورية للأندية براعم، والتي أقيمت بمقر ستاد القاهرة الدولي في الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر الجاري، ونظمها الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

شارك في البطولة 57 نادي ومركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي 2500 لاعب (براعم) من فئات ومراحل عمرية مختلفة، مواليد ما بين ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨، حيث تكون البطولة فرصة لاختيار عناصر جديدة لمنتخب مصر من مستوى A.

أكد الكابتن فولي أبوحسيبة المدير الفني لفريق الوادي الجديد للكيك بوكسنج، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، تألق براعم نادي تعمير الصحاري بمحافظة الوادي الجديد في بطولة براعم الكيك بوكسنج على مستوى الجمهورية، حيث شاركت الوادي الجديد بـ 5 لاعبين براعم في البطولة الجهورية ليحصدوا المركز الاول والثاني علي مستوى الجمهورية، بمشاركة 5 من لاعبي النادي.

ومن جانبه أكد الكابتن محمد فولي مدرب الفريق، حصد البراعم ياسين أحمد إبراهيم الطوخي مركز الأول والميدالية الذهبية، ويوسف أحمد إبراهيم الطوخي المركز الأول والميدالية الذهبية، محمود منصور محمد حسن المركز الأول والميدالية الذهبية.

وأشار فولي إلي حصد اللاعب زياد محمد سيد حلبي المركز الثاني والميدالية الفضية بالإضافة إلى حصول اللاعب أحمد منصور محمد حسن علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

فيما تقدم المدير الفني للفريق كابتن فولي أبو حسيبة والكابتن محمد فولي مدرب الفريق بخالص التهاني والتبريكات إلى هؤلاء اللاعبين نجوم المستقبل اساطير الحلم الجميل، بالإضافة إلى تقديم الشكر والتقدير لنادي تعمير الصحاري بمحافظة الوادي الجديد، علي الدعم الفني للفريق.

تهدف البطولة لتحفيز الأندية واللاعبين واكتشاف المواهب، وإعدادهم بالشكل الأمثل كأبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن رياضة الكيك بوكسينج باتت تصنف على أنها واحدة من أبرز الرياضات الصاعدة بقوة على ساعة رياضات الدفاع عن النفس، كما أصبح لها قاعدة شعبية ومحل اهتمام من النشأ الراغبين في الاندماج في تعلم الفنون القتالية.

لاعبو الوادي الجديد في ياضة الكيك بوكسنج (1)

لاعبو الوادي الجديد في ياضة الكيك بوكسنج (2)

لاعبو الوادي الجديد في ياضة الكيك بوكسنج (3)

لاعبو الوادي الجديد في ياضة الكيك بوكسنج (4)