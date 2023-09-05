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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. السيسي يلتقط الصورة التذكارية مع ضيوف المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية

السيسي يلتقط الصورة
السيسي يلتقط الصورة التذكارية مع ضيوف المؤتمر الدولي للصحة
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التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصورة التذكارية، اليوم الثلاثاء، مع ضيوف المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، وذلك بحسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها. 

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

ويركز المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن  جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداثا جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

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