مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
رانكورن X تشارنوك ريتشارد - الساعة 9:45 مساء
وست اوكلاند تاون Xبيشوب أوكلاند - الساعة 9:45 مساء
اي اف سي إيملي X ويدنيس - الساعة 9:45 مساء
نورث وود X بينفيلد - الساعة 9:45 مساء
وايتهاوك X سيفينواكس تاون - الساعة 9:45 مساء
التهامستو X بيدفورد تاون - الساعة 9:45 مساء
هارينجاي بوروج X دالويش هامليت - الساعة 9:45 مساء
ستينيج تاون X هادلي - الساعة 9:45 مساء
روكسهام X كونكورد رانجيرز - الساعة 9:45 مساء
هورشام X لياتيرهييد - الساعة 9:45 مساء
شيفنال تاون X نانتويتش - الساعة 9:45 مساء
مارين X جيسلي - الساعة 9:45 مساء
ماتلوك تاون X جاينسبوره - الساعة 9:45 مساء
بيكونسفايلد سيكوب X ساوثال - الساعة 9:45 مساء
كارشالتون اثلتيك X لانسينج - الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
المرخية X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة الكأس القطرية
البدع X الأهلي – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1
أم صلال X الشمال – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2