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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

رانكورن X تشارنوك ريتشارد - الساعة 9:45 مساء   

وست اوكلاند تاون Xبيشوب أوكلاند - الساعة 9:45 مساء 

اي اف سي إيملي X ويدنيس - الساعة 9:45 مساء               

نورث وود  X بينفيلد - الساعة 9:45 مساء     

وايتهاوك X سيفينواكس تاون - الساعة 9:45 مساء                     

التهامستو X بيدفورد تاون - الساعة 9:45 مساء                 

هارينجاي بوروج X دالويش هامليت - الساعة 9:45 مساء 

ستينيج تاون X هادلي - الساعة 9:45 مساء                       

روكسهام X كونكورد رانجيرز - الساعة 9:45 مساء                   

هورشام X لياتيرهييد - الساعة 9:45 مساء                         

شيفنال تاون X نانتويتش - الساعة 9:45 مساء           

مارين X  جيسلي - الساعة 9:45 مساء           

ماتلوك تاون X جاينسبوره - الساعة 9:45 مساء                         

بيكونسفايلد سيكوب X ساوثال - الساعة 9:45 مساء             

كارشالتون اثلتيك  X لانسينج - الساعة 9:45 مساء               

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة

المرخية X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة الكأس القطرية         

البدع X الأهلي – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1 

أم صلال X الشمال – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2 

البوابة سبورت مواعيد مباريات اليوم كأس الاتحاد الإنجليزي
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