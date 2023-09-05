اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين اثنين - لم تعرف هويتهما بعد - من بلدة يعبد جنوبًا كانا يستقلان دراجة نارية.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، كما اعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من رام الله.
بوابة العرب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.