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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين اثنين - لم تعرف هويتهما بعد - من بلدة يعبد جنوبًا كانا يستقلان دراجة نارية.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، كما اعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من رام الله.
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين
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