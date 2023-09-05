الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين اثنين - لم تعرف هويتهما بعد - من بلدة يعبد جنوبًا كانا يستقلان دراجة نارية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، كما اعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من رام الله.

