الأعلى في تاريخ الشركة.. "إيسترن كومباني" تحقق زيادة تاريخية في صافي أرباحها بنسبة 90%

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قياسي قدره 7.7 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023، بزيادة نسبتها 90٪ على أساس سنوي مقارنة بـ4 مليارات جنيه مصري تم تحقيقها في فترة المقارنة السابقة، وحققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43٪ عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافي ربح 24٪ تم تسجيلها في فترة المقارنة.

كما أظهرت النتائج المالية زيادة صافي إيرادات الشركة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، حيث سجلت 18 مليار جنيه مصري مقابل 17,1 مليار جنيه مصري العام الماضي.

وعن نفس الفترة، سجلت الشركة مجمل ربح قدره 8,2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5٪ على أساس سنوي مقارنة بـ7,8 مليار جنيه مصري، كما حققت هامش مجمل ربح 46٪ للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، فيما سجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

أما عن الأداء التشغيلي، نجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدره 66 مليار جنيه مصري، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13٪ علي أساس سنوي، حيث سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ14,5 مليار جنيه خلال العام الماضي، زيادة في مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52٪ أيضا على أساس سنوي ليسجل مبيعات بقيمة 203 مليون جنيه مصري مقارنة بـ133 مليون جنيه في العام الماضي.

وتعليقًا على هذه النتائج القياسية قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني": إن هذا العام يُعد عامًا استثنائياً بكل المقاييس، فقد تمكننا من تحقيق نتائج غير مسبوقة على الرغم من التحديات التي شهدناها بما في ذلك ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، ولكننا نجحنا في التغلب على هذه التحديات بل وتحقيق صافي أرباح قياسي والذي جاء نتيجة لتطبيق مفاهيم الإدارة الاحترافية واستراتيجية الشركة في التعامل مع متغيرات السوق ومواجهة جميع التحديات التي تؤثر علي الإنتاج والمبيعات".

جدير بالذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تصنف كأغلى علامة تجارية في التبغ بالشرق الأوسط وأفريقيا، فالشركة تسعى من خلال سياسة الجودة لتحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، وقد تم اختيار الشركة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 وهوما يأتي نتاجا لما شهدته الشركة خلال الفترة السابقة من نجاحات كبيرة، مما ساهم بأن تكون ضمن القائمة التي تضم كبرى الشركات في قطاعات الصناعة، والإنشاءات، والعقارات، والبنوك، والخدمات المالية، وقطاع التجزئة، حيث جاءت في المرتبة الـ15 بالقائمة