وزيرة الهجرة تبحث مع سفير نيبال سبل تعزيز التعاون

استقبلت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة، السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشئون الجاليات وسارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات وسلمى عبدالناصر معاون الوزير للتعاون الدولي.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر ونيبال تربطهما علاقات التعاون البناء والمثمر، مشيرة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بمقر الوزارة بالحي الحكومي، حيث استعرضت الإنجاز التاريخي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وما تعكسه من قدرة الدولة المصرية على التحدي وإنجاز المهام الصعبة في وقت قياسي.

ومن ناحيته، أشار السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، إلى أن سطور التاريخ تحفل بعلاقات ممتدة مع الدولة المصرية، منذ عشرات السنين، مثمنًا تلك العلاقات الوثيقة، حيث أوضح أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لها سفارة في نيبال، وتشاركا العديد من المواقف، وخصوصا كدول مؤسسة لمنظمة دول عدم الانحياز أو غيرها من الأحداث التاريخية التي جمعت الدولتين، وكذلك التعاون بين الدولتين في العديد من الملفات السياسية والتعليمية وغيرها.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى آفاق التعاون بين مصر ونيبال في القطاع الصحي والسياحي والثقافي، وأوضحت أن مصر تفتح أبوابها للجميع، ولدينا مقاصد سياحية لا مثيل لها في العالم، في جميع أنحاء مصر، مضيفة أنه في الوقت الحالي هناك إثراء لمثل هذه العلاقات، سواء في المجال الثقافي أو التعليمي، مؤكدة أن لقاء اليوم يعكس مدى المحبة والتعاون لصالح شعبينا.

وأضافت السفيرة سها جندي أن مصر ونيبال تعدان من أبرز دول المقاصد السياحية وسوق جديد للتعاون فيما بينهما، موضحة أن البطلة المصرية "منال رستم" نجحت في الوصول لقمة جبال إيفرست الشهيرة في نيبال، كما تستقبل مصر سنويًا الكثير من السائحين النيباليين، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أنها ستحرص على طرح مسألة تأشيرة الدخول الرقمية على جهات الاختصاص، للنظر في إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستقبال النبياليين بالفيزا المرقمنة E-visa، أثناء اعتزامهم زيارة مصر؛ حيث تقدم دولة نيبال نفس التيسيرات للمصريين الزائرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأزهر الشريف يقوم بدور رائد في دعم القوى الناعمة المصرية حول العالم، حيث يقوم برسالة سامية في استقبال الطلاب من مختلف أنحاء العالم، وكان لدينا مبادرة "مصر بداية الطريق"، والتي تعنى بتسليط الضوء على أبرز الرموز التي تخرجت في الجامعات المصرية، مؤكدة أن هذا التعاون مع بلدان الهجرة يخدم الجانب الإيجابي لموضوعات الهجرة من أجل التنمية التي نحرص على تعزيزها مع مختلف الأطراف.

وبدروه، ثمن السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، حسن تعامل الشعب المصري مع أبناء نيبال من الطلاب الدارسين في مصر، سواء في الأزهر، أو الدارسين لغيرها من التخصصات التي يدرسها الطلاب في مصر، موضحًا أن هناك العديد من الطلبة النيباليين يدرسون في مصر سواء من خلال منح دراسية، أو على نفقتهم الخاصة.

وتابع سفير نيبال لدى مصر، أنه على مدار عام كامل سعد بالعمل في مصر، وما تمثله من حضارة وتاريخ ضارب في عمق الزمن، مؤكدًا أن هناك تسهيلات للمصريين لزيارة نيبال، ونحن ممتنون ايضا لما تقدمه مصر لأبناء نيبال لزيارة مصر، والدعم التعليمي والتعاون الثقافي واستضافة أولادنا، مضيفا: "كل شيء في مصر يرحب بنا، وهذا أمر ليس بغريب على مصر، ونحن نشجع السياح النيباليين لزيارة مصر".

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك طفرة في مصر مؤخرا في قطاع السياحة والاستثمار والبنية التحتية، مضيفة أن هناك مصريون كثيرون يحرصون على زيارة نيبال ومعرفة أبرز معالمها السياحية والتاريخية، مشيدة بحسن تعامل المواطنين في دول آسيا، وأخلاق المعاملات في كل مكان، ما يجعل الزائرين بمأمن، أثناء رحلاتهم، موضحة أن هناك شباب كثير يحرصون على اكتشاف أماكن ودول جديدة، وهناك مؤثرون مصريون كُثر عبر منصات التواصل الاجتماعي حريصون على الحديث عن نيبال وجمالها.

وتابع السفير أن مصر ونيبال يتشاركان الكثير من العادات والتقاليد، ولذلك يمكن الاستفادة من هذه القواسم، وهناك مصريون في بنجلاديش ونيبال وغيرهم، يشعرون كأنهم في بلدهم الثاني، مشيرًا إلى التنسيقات الجارية لزيارة وفد وزاري نيبالي لمصر، لبحث التعاون في القطاع الصحي، في إطار اعتزام وزير صحة نيبال ترؤس وفد كبير للمشاركة في المؤتمر الصحي الذي تنظمه وزارة الصحة في مصر خلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بجهود السفيرة نها الجبالي، سفيرة مصر لدى نيبال، وما تقدمه من خدمات متميزة ودورها في تعزيز العلاقات المصرية النيبالية، مؤكدة أن سفراءنا بالخارج يحرصون على مصالح المصريين بالخارج أيضًا، وهناك تعاون وتنسيق مستمر لخدمة المصريين حول العالم، كما أهدت السفيرة درع الوزارة لسعادة السفير سوشيال لامسال، تقديرا لجهوده في دعم العلاقات.