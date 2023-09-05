استعدادًا لحفل التخرج.. تدريبات مكثفة بمشروع ابدأ حلمك بالوادي عاصمة الثقافة

يشهد مشروع ابدأ حلمك بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، تدريبات مكثفة في إطار وضع اللمسات الأخيرة لمشروعات التخرج والوقوف على ما وصل إليه المتدربون بالداخلة والخارجة من مستوى، ضمن فعاليات المشروع الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع جولة التدريبات خلال اليومين الماضيين على مسرحي قصر ثقافة موط وسينما هيبس لمعرفة ما وصل إليه المتدربون في العناصر والتدريبات المختلفة من الرقص والغناء والتدريبات الإيقاعية وتدريبات البنتومايم والإلقاء والتمثيل لرباعيات صلاح جاهين، ومربعات ابن عروس، وتضمن التدريب على مشاهد من ارتجال الطلاب وتدريبات على الخيال والتركيز ومراجعة ما تم التدريب عليه من أغان ورقصات.

جدير بالذكر أن التدريبات يقوم بها المخرج أحمد السيد "تمثيل"، والفنان مناضل عنتر "تعبير حركي"، د عمرو الأشرف "سينوغرافيا"، الفنان حسام حسني "موسيقي"، وأقيمت التدريبات بحضور الكاتب المسرحي سعيد حجاج "دراما"، والفنان ماهر الحجار "ارتجال وحكي"، والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة، والمخرجين حسن رفقي، ومحمد سعد المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

فعاليات ابدأ حلمك بعاصمة الثقافة تقام بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتشهد المرحلة المقبلة تدريبات مكثفة للمتدربين بحضور كافة المدربين استعدادا لمشروع التخرج.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع د. هاني كمال المدير التنفيذي، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجري حاليا تدريبات المشروع بالعريش بالتزامن مع الوادي الجديد، ومن المنتظر خلال الشهر الحالي إجراء الاختبارات للمتقدمين للمشروع من أبناء محافظتي قنا والمنوفية.

وتستعد وزارة الثقافة لتنظيم أسبوع شامل تشارك به قطاعات وهيئات الوزارة احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية، وتزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي خلال أكتوبر المقبل، وتقدم خلاله الوزارة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، منها حفل فني كبير بمعبد هيبس، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، والدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية ووصول المحتوى الثقافى لكل محافظات مصر وخصوصا الحدودية والنائية.

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