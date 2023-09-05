"الوطن" العمانية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (تقرير أممي صريح.. ولكن) - "إن الصمت الدولي على الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تجعله يتمادى فيما يمارسه من سياسات عنصرية، وهو ما يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم التي لم يشهدها التاريخ الإنساني الحديث، من إعدامات ميدانية وسرقة أراض وهدم منازل وتغول كبير في سرطانه الاستيطاني".

وأشارت إلى أن المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أكد في تقرير أممي صدر مؤخرا أن إسرائيل دولة فصل عنصري واحتلال غير شرعي، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط مع المستوطنين المستعمرين من الأراضي الفلسطينية، والتوقف عن انتهاك الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ويتميز هذا التقرير عن غيره بأنه واحد من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق.

