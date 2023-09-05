اليوم.. طقس حار على القاهرة والعظمى 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

وفرص ضعيفة لسقوط امطار خفيفة على مناطق من اقصي السواحل الشمالية الغربية مطروح والسلوم.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 28 درجة .